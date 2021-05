L’almanacco del 24 maggio 2021

E’ il 144° giorno dell’anno, 21ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 221 giorni.

Santi del giorno

Beata Vergine Maria Aiuto dei Cristiani (Maria Ausiliatrice)

Sant’Amalia (Martire di Tavio)

San Vincenzo di Lerino (Abate)

San Donaziano (Martire a Nantes)

San Gennadio di Astorga (Vescovo)

San Manahen di Antiochia (Dottore e Profeta)

San Rogaziano (Martire a Nantes)

San Servolo (Servulo – Martire)

San Simeone Stilita il Giovane (Anacoreta)

San Zoello (Martire)

Santa Giovanna (Moglie di Chuza)

Etimologia

Amalia, nome di origine germanica che significa “attiva, laboriosa, perseverante”. L’elemento amal (“molto attivo”) era molto diffuso tra i nomi degli Ostrogoti (Amalaberga, Amalafrida, Amalasunta), tanto che questi erano chiamati anche Amali.

Proverbio del giorno

Massaio con lo staio fa di maggio danaio.

Aforisma del giorno

La maggior parte di noi nasce con l’aiuto del medico e muore allo stesso modo. (George Bernard Shaw)

Accadde Oggi

1883 – Apre il ponte di Brooklyn

1844 – Morse trasmette il primo messaggio telegrafico

Sei nato oggi?

Dinamico ed intraprendente non stai fermo un secondo, non hai mai un attimo di pace. Tutte le tue energie sono sempre indirizzate verso il raggiungimento di una posizione prestigiosa nel lavoro, posizione che sai di meritare e che infine otterrai. In amore potrai contare sull’appoggio e l’affetto sicuro di un partner innamorato.

Celebrità nate in questo giorno

1900 – Eduardo De Filippo

1941 – Bob Dylan

1961 – Ilaria Alpi

Scomparsi oggi

1543 – Niccolò Copernico