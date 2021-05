VIDEO | Senza filtri: intervista all’attore Michele Rosiello

Nuovo appuntamento con “Senza Filtri” sulla tv di Info Cilento. Nel corso delle settimane,tanti gli ospiti del mondo dello spettacolo, che si sono raccontati alle telecamere di Info Cilento.

E’ la volta di un attore che, negli ultimi anni, si è fatto conoscere al grande pubblico,prendendo parti a fiction di grande successo, Napoletano doc con la passione del cinema da sempre: Michele Rosiello.

Protagonista, tra gli altri,della fortunata serie “L’Isola di Pietro” con il grande Gianni Morandi, la seconda serie di Gomorra, di recente in un altro successo targato Rai “Mina Settembre” e lo abbiamo visto,nel ruolo di Daniele,nella prima e nella seconda stagione de “La Compagnia del Cigno” che si è conclusa proprio in questi giorni.

Senza Filtri vi aspetta tutti i Martedì alle ore 21.00 sulla tv, in replica il Mercoledì e il Giovedì alle ore 14.00 e a seguire in diretta Facebook sulla pagina di Info Cilento e in podcast.