Viabilità nell’area del Monte Stella: arrivano i fondi

Saranno finalmente messe in sicurezza le strade provinciali che attraversano il comprensorio del Monte Stella, interessando in particolare i comuni da Stella Cilento a Pollica. È stato pubblicato ieri il decreto dirigenziale della Regione Campania che dispone l’attuazione degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza delle arterie che da troppo tempo ormai versano in situazioni disastrose e pericolose per l’incolumità dei cittadini.

Si tratta di un intervento di circa tre milioni di euro che dovrà servire a ripristinare la viabilità soprattutto nei punti interessati da episodi franosi che negli ultimi anni hanno causato non pochi danni e disagi.

Grande soddisfazione è stata espressa dalle amministrazioni comunali di Stella Cilento, Omignano, Sessa Cilento, Lustra, Casal Velino e Pollica che in sinergia hanno lavorato alla presentazione del progetto alla Giunta Regionale.

Per i comuni delle aree interne la buona viabilità rappresenta una condizione indispensabile per scongiurare l’isolamento e puntare ad una ripresa dell’economia locale.