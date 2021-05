La ricetta: scarpette di melanzane

Il “vecchio” scarpone diventa scarpetta, rivisitato solo per forma ma conservando rigorosamente tutti gli ingredienti della tradizione per rendere questo antico piatto della civiltà contadina chic e moderno conservandone tutti i sapori.

Vediamo allora come prepararlo.

Per 4 paia di scarpette ci occorreranno 4 melanzane zebrine viola, 300 gr di pomodori datterini, 30 gr di capperi, una dozzina circa di olive nere denocciolate, una presa di origano, sale q.b. pangrattato q.b. basilico fresco, 1 spicchio di aglio, basilico fresco.

Laviamo, asciughiamo e tagliamo in due verticalmente le melanzane privandole della parte non commestibile. Lasciamo la parte interna su di un tagliere e con un coltellino a punta tagliamo la melanzana dandogli la forma di una scarpa, così per ogni metà. Soffriggiamo per qualche minuto in un fondo di olio evo e lasciamo su carta assorbente.

Accendiamo il forno a 200° e intanto laviamo e tagliamo a cubetti i pomodorini, aggiungiamo i capperi, le olive, l’origano, l’aglio tritato a coltello e privato della parte interna e aggiustiamo di sale. Mettiamo le fette di melanzane in una teglia e riempiamo con i pomodori, finiamo con una spolverizzata di pangrattato e olio evo a filo. Inforniamo per circa mezz’ora ma comunque in base alla grandezza delle melanzane sarà il tempo di cottura.

Decoriamo le scarpette con foglie di basilico fresco e pomodorini.

Un piatto povero che ameranno anche i bambini.