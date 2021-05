Virtus Cilento-Agropoli: i virtussini blindano i play-off, successo contro l’Agropoli

Nel weekend a scendere in campo tra i dilettanti sono state la Serie D e l’Eccellenza. Sui manti erbosi del massimo campionato dilettantistico regionale impegni per Agropoli e Virtus Cilento inserite entrambe nel girone E con Faiano, Angri e Buccino Volcei.

La classifica del girone E d’Eccellenza dopo 8 turni: Buccino Volcei* e Virtus Cilento 14, Angri 10, Agropoli* 7 Faiano* 0. * Una gara in meno.

Virtus Cilento- Agropoli: successo di misura dei padroni di casa

Vince per 2-1 la Virtus Cilento del tecnico Domenico Castiello opposta all’Agropoli allenato di Carmine Turco. Allo stadio “Ardisani” di Casal Velino un primo tempo tutto sommato equilibrato termina a reti bianche con Natiello che coglie il palo su punizione proprio sul gong finale di frazione. L’inerzia della gara viene spezzata al 22′ della ripresa con la rete di Ninkovic che dal limite dell’area mette la palla all’angolino dopo un’uscita errata della retroguardia delfina. Sei minuti dopo giunge il raddoppio dei padroni di casa con Pollino che, dall’interno dell’area, capitalizza al meglio una ripartenza nata sul settore destro dell’attacco virtussino con un diagonale vincente.

A 12 dal termine Tesoniero atterra Falco in area concedendo la massima punizione all’Agropoli: dagli undici metri però Margiotta colpisce il palo a portiere spiazzato vanificando l’opportunità di riaprire la gara. La rete del 2-1 arriva al minuto 82 con l’autorete di Maiese, nata dopo una mischia su punizione per gli ospiti. Nelle battute conclusive i delfini provano ad alzare il baricentro cercando di creare qualcosa in attacco e concedendo qualche contropiede ai locali. Termina però 2-1 per la Virtus Cilento che sale cosi a quota 14 mentre l’Agropoli resta a 7 punti.

L’Angri supera il Faiano

Al “Volpe” di Salerno va di scena la sfida tra Faiano e Angri. Successo perentorio per 1-4 dei grigiorossi di Sanchez, che hanno sfruttato le disattenzioni dei locali per punire oltremodo i biancoverdi. A segno al 26’ del primo tempo Memoli per gli ospiti che approfitta della non uscita del portiere Farina per insaccare sul filo del fuorigioco. Al 38’ calcio di rigore per gli ospiti: dagli undici metri Lopetrone segna. In pieno recupero del primo tempo l’Angri fa tris con il difensore Hutsol. Nella ripresa accorcia dopo dieci minuti Fabio De Luca su calcio di rigore per i biancoverdi. Nel finale in pieno recupero c’è gloria anche per Delle Donne, che dopo una serie di batti e ribatti in area locale la mette alle spalle di Farina.