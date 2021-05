23 maggio: 29 anni fa la strage di Capaci

E’ il 143° giorno dell’anno, 20ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 222 giorni.

Santi del giorno

San Desiderio da Genova (Vescovo e Martire)

Servo di Dio Girolamo Savonarola (Domenicano, Riformatore)

San Giovanni Battista de’ Rossi (Sacerdote)

San Doroteo (Monaco russo)

San Guiberto di Gembloux (Monaco)

Sant’Efebo (Vescovo di Napoli)

Sant’Onorato di Subiaco (Abate)

Sant’Eutizio di Norcia (Monaco)

Sant’Ilarione Jugskie (Monaco russo)

Etimologia

Giovanna, derivante dall’ebraico “Yohanan”, che significa “Dio ha avuto misericordia”, veniva imposto originariamente a quei bambini nati dopo una lunga attesa da parte dei genitori. E’ uno dei nomi più diffusi in tutto il mondo, grazie anche a grandi figure del cristianesimo.

Proverbio del giorno

Maggio asciutto ma non tutto, gran per tutto; maggio molle, lin per le donne.

Aforisma del giorno

Non è contento colui che è creduto tale, ma chi lo crede di sé. (M. de Montaigne)

Accadde Oggi

1992 – Strage di Capaci

1883 – Pubblicato “L’isola del tesoro” di Stevenson

Sei nato oggi?

Trovarti dei difetti è difficile: buono, generoso e sincero, usi le tue doti per aiutare gli altri. Lavori molto e raggiungi ben presto posizioni elevate, ma sai anche gestire il tuo potere con giustizia e magnanimità. Qualche invidia e gelosia ti procureranno dei problemi in amore, che però saprai affrontare e risolvere magnificamente.

Celebrità nate in questo giorno

1707 – Linneo

1965 – Massimo Ceccherini

Scomparsi oggi

1992 – Vito Schifani

1992 – Giovanni Falcone

2017 – Roger Moore