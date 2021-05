Vaccini: Dea di Vallo – Agropoli da record

Vaccini anti-Covid, il Dea San Luca di Vallo Agropoli fa registrare un altro record. Nella sola giornata di giovedì sono state eseguite 1002 somministrazioni. Un’affluenza importante presso i due presidi sanitari che pone ancora una volta la realtà sanitaria cilentana in primo piano nella campagna vaccinale.

Quello di due giorni fa non deve essere considerato un traguardo, ma un motivo in più per andare avanti. È stato raggiunto il numero più alto di vaccinazioni eseguite in un solo giorno dall’inizio della campagna vaccinale. L’obiettivo è quello di raggiungere l’immunità del 70% della popolazione del territorio cilentano nel più breve tempo possibile.

“Un lavoro dì equipe notevole – precisa la dottoressa Teresa De Pascale – che coinvolge diverse figure tra medici, infermieri, amministrativi e volontari che lavorano tutti i giorni in stretta collaborazione. Dopo quattro mesi sono evidenti i segni di stanchezza sui volti di tutti, ma sapere che le persone vogliono vaccinarsi e ritornare alla normalità quanto prima ci rallegra”.

É dalla fine di dicembre che gli operatori sanitari del San Luca sono impegnati, quotidianamente nella inoculazione dei vaccini. Sin dall’inizio hanno dimostrato competenza e professionali.

“Il nostro lavoro – sottolinea il dottore Antonio Tomei coordinatore della campagna vaccinale – insieme a quello svolto da tutti i colleghi dei vari punti vaccinali del Distretto Sanitario 70, ci fa sperare nel raggiungimento dell’obiettivo del 70 per cento in tempi rapidi”.

Il dottore Tomei esterna una preoccupazione “Il numero delle dosi a disposizione non basta. Avremmo bisogno di almeno il doppio delle scorte di vaccino e ad aggiungere un po’ di preoccupazione è la scoperta, ogni giorno, che vi sono molte persone no vax. Speriamo solo che questo numero di persone non influisca troppo sul raggiungimento dell’immunità”.

L’impegno del personale del San Luca, diretto dal dottore Adriano De Vita, è stato sempre tanto, a dimostrazione del grande lavoro vi sono i numeri, ad oggi sono quasi 40 mila vaccini eseguiti. Attualmente si continua con le vaccinazioni ai 50enni e sono iniziate le somministrazioni ai 40enni. Sono iniziate anche le vaccinazioni agli operatori turistici.

“Un grazie – dice Tomei- va a tutte alle persone che ogni giorno vengono a vaccinarsi e a tutti i colleghi e volontari dei punti vaccinali che pur togliendo tempo alle loro famiglia, continuano a lavorare incessantemente”.