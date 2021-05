Ottati, nuova sede per palazzo di città

OTTATI. Nuova sede per la casa comunale ad Ottati, ente retto dal sindaco Elio Guadagno. Non appena termineranno i lavori di adeguamento infatti, il comune di trasferirà dall’originaria sede di via XXIV Maggio presso il Convento dei Dominicani, in Piazza Umberto I.

Nuova sede per la casa comunale: il dibattito in consiglio comunale

Lo ha disposto nelle scorse settimane il consiglio comunale che ha visto la proposta approvata quasi totale unanimità, ad eccezione del voto contrario del consigliere Biagio Marino.

Quest’ultimo aveva sollevato dubbi sul trasferimento, in quanto, a suo parere, si rischiava di compromettere il finanziamento concesso per la riqualificazione del convento e inoltre lamentava il mancato coinvolgimento della popolazione nella scelta, tramite consultazioni o referendum.

Il sindaco, nel corso del dibattito, ha però confermato l’assenza di incompatibilità in quanto l’area in questione “è diversa rispetto al finanziamento che riguarda la riqualificazione del Convento”.

Una scelta, sostiene il primo cittadino che “non sorge oggi, ma viene da lontano. Infatti, ad Ottati da anni la popolazione auspica questo trasferimento”. All’interno della sede di via XXIV maggio rimarrà solo l’aula consiliare.