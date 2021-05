Il distaccamento vigili del fuoco di Sala Consilina alla memoria di Luigi Morello

I Vigili del Fuoco ricordano Luigi Morello, capo reparto del distaccamento di Sala Consilina, morto il 24 marzo del 2020, ucciso dal covid.

Luigi Morello fu ricoverato in ospedale ma la malattia non gli lasciò scampo. Aveva 53 anni.

Fu la seconda vittima del covid nel comprensorio valdianese dopo il parroco di Caggiano don Alessandro. La sua dipartita lasciò un senso di profonda tristezza in tutta la comunità che non ha mai smesso di ricordarlo. In sua memoria è stato indetto anche un premio.

Nel dicembre scorso, poi, gli è stata dedicata la caserma dei vigili del fuoco di Sala Consilina e il prossimo 24 maggio si terrà la cerimonia ufficiale.

L’appuntamento è previsto alle ore 17.30. Dopo gli interventi delle autorità, il vescovo della diocesi Antonio De Luca benedirà la Stele in memoria del compianto Luigi Morello.