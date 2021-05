Caggiano punta a risorse per un centro polifunzionale

Il Comune di Caggiano ha partecipato all’avviso pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Legge 27/12/2019 n. 160) per la costruzione di un centro polifunzionale per i servizi alla famiglia da realizzare nell’area scolastica per un contributo pari a € 3.000.000.

“La creazione di questo centro consentirà ai bambini e ragazzi di poter usufruire di nuovi spazi per attività ludico-creativi, laboratoriali ed extra scolastiche finalizzate alla promozione e alla maturazione di competenze emotive e sociali anche all’aperto, ma anche di attività sociali, sanitarie e sociosanitarie rivolte alle famiglie”, spiega il sindaco Modesto Lamattina.

Contestualmente saranno riposizionati e riqualificati il parco giochi M.L. King e il parcheggio a servizio dell’intera area scolastica.