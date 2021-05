22 maggio: oggi si festeggia Santa Rita da Cascia

E’ il 142° giorno dell’anno, 20ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 223 giorni.

Santi del giorno

Santa Rita da Cascia (Vedova e Religiosa)

San Basilisco (Martire)

San Bovo di Voghera (Cavaliere)

San Fulgenzio di Otricoli (Vescovo)

San Lupo di Limoges (Vescovo)

San Zota (Ioata, Ioathas – Martire)

Sant’Ausonio di Angouleme (Vescovo)

Sant’Attone (Atto) di Pistoia (Vescovo)

Santa Quiteria (Vergine e Martire)

Santa Umiltà (Badessa Vallombrosana)

Santa Giulia (Martire in Corsica)

Etimologia

Rita, dal greco “margarites”, “perla”, “Margarita” è un diffuso personale romano. Ancora oggi, le perline di vetro di Murano vengono chiamate “margheritine”.

Proverbio del giorno

Maggio maggione non ti levare il cappottone.

Aforisma del giorno

La psicoanalisi mette in evidenza solo l’aspetto peggiore di ogni singolo uomo. (S. Freud)

Accadde Oggi

1980 – Pubblicato il videogioco Pac-Man

2010 – L’Inter dopo 45 anni vince la Champions

1996 – La Champions è della Juventus

Sei nato oggi?

Sei dolce e contemplativo; la gara per emergere, il successo a tutti i costi, non fanno per te. Lasci che a correre siano gli altri e ti dedichi ai piaceri dell’arte: poesia, musica e canto. Il tuo talento in questi campi è spiccato e potrai, senza gran fatica, metterlo a frutto con profitto. In amore orientati verso rapporti tranquilli e duraturi.

Celebrità nate in questo giorno

1924 – Charles Aznavour

1885 – Giacomo Matteotti

1970 – Naomi Campbell

Scomparsi oggi

1885 – Victor Hugo

1873 – Alessandro Manzoni

1988 – Giorgio Almirante