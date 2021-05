Vibonati progetta “la casa del mare”

VIBONATI. Un progetto da quasi 1,4 milioni di euro per realizzare “La Casa del Mare”. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Brusco, ha dato il via all’iter progettuale approvando uno studio di fattibilità redatto dal responsabile del settore lavori pubblici.

Casa del Mare: il progetto di Vibonati

L’obiettivo è quello di riqualificare l’edificio pubblico ubicato in via della Repubblica, nella frazione costiera di Villammare. Questo verrà destinato a centro polifunzionale.

L’amministrazione ha candidato l’opera a finanziamento. L’occasione è offerta dall’avviso pubblico del Mistero dell’Interno che, di concerto col Miur, assegna fondi agli enti locali per interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia.

Oggi è il termine ultimo per poter essere presentate le istanze finanziamento e Vibonati ha candidato la Casa del Mare.