Piattaforme exchange: ecco le migliori del momento per investire in criptovalute

L’IPO di Coinbase è stato un evento storico per il mercato criptovalutario, infatti la quotazione dell’exchange americano ha spinto al rialzo le principali monete digitali. Il debutto al Nasdaq della società fintech è stato accolto con grande entusiasmo dagli investitori, soprattutto grazie ai numeri in forte crescita della piattaforma, in grado di passare in un trimestre da 2,8 a 6,1 milioni di utenti, con un prezzo delle azioni salito di oltre il 50% nella prima giornata di negoziazioni.

La performance ha riacceso l’interesse nei confronti degli investimenti nelle criptovalute, un’attività ormai accessibile a tutti, considerando la presenza di migliaia di monete digitali che si possono acquistare oggi, dalle più blasonate come Bitcoin e Ethereum fino a quelle meno conosciute come Polkadot, Avalanche e Uniswap. Ad ogni modo, per comprare criptovalute è fondamentale scegliere l’exchange giusto, selezionando un portale in grado di offrire costi competitivi e un servizio adatto alle proprie esigenze.

Gli exchange di criptovalute più affidabili secondo gli esperti

Tra i migliori exchange votati da criptovaluta.it, sito di riferimento in Italia per l’informazione di qualità sugli investimenti nelle criptovalute, si inserisce Coinbase, una delle piattaforme più apprezzate dagli utenti. La società fintech USA propone un accesso tramite web console e app per Android e iOS, offre commissioni contenute sulle operazioni e mette a disposizione un wallet digitale sicuro per conservare le monete digitali dopo l’acquisto.

Un’ottima scelta è rappresentata anche da Kraken, i cui punti di forza sono i costi competitivi, l’elevato livello di sicurezza e alcune protezioni aggiuntive garantite ai clienti. Altrettanto vale per BitPanda, un exchange fondato nel 2014 con sede in Austria, presso il quale è possibile non solo comprare criptovalute ma anche investire in metalli preziosi come l’oro. Da non sottovalutare è anche SpectroCoin, piattaforma sulla quale è possibile acquistare, vendere e scambiare diverse criptovalute come Bitcoin, Ethere e Dash, con la possibilità di ottenere anche una carta di debito VISA e un conto Iban dedicato.

Tra gli exchange più prestigiosi a livello mondiale c’è anche Binance, dove si possono comprare diverse monete digitali convertendo una valuta fiat come l’euro o il dollaro, trovando commissioni accessibili e un servizio di trading sulle criptovalute tra i più completi del settore. Un sito affidabile per lo scambio di Bitcoin e altri asset crypto è Bitstamp, creato nel 2011 con sede in Lussemburgo, con una piattaforma caratterizzata da un’interfaccia semplice e intuitiva, sulla quale si possono acquistare criptovalute usando carte di credito o debito oppure un bonifico bancario.

Cosa valutare prima di comprare criptovalute per investire

Comprare criptovalute è un’operazione che presenta una serie di fattori di rischio, per questo motivo è fondamentale effettuare questo tipo di attività in modo consapevole e ragionato, utilizzando una strategia d’investimento per pianificare ogni mossa in maniera accurata. Inoltre, bisogna sempre tenere conto dei costi applicati dagli exchange, commissioni che possono influire molto sulla compravendita di monete digitali, soprattutto quando si vogliono effettuare investimenti di breve termine, ad esempio seguendo una tendenza rialzista senza prospettive di lungo periodo.

Allo stesso tempo, è indispensabile utilizzare un wallet digitale sicuro e affidabile, conservando con attenzione le chiavi crittografiche delle monete digitali acquistate, per evitare qualsiasi rischio e mantenere sempre protette le proprie criptovalute. Al giorno d’oggi l’investimento criptovalutario rappresenta un’opzione molto apprezzata, specialmente per la diversificazione del rischio e la tutela contro l’aumento dell’inflazione. Ad ogni modo, è necessario analizzare in modo approfondito il mercato, l’andamento dei prezzi e i fattori che possono influenzare le quotazioni.

Un aspetto da non sottovalutare è l’importanza di acquistare le criptovalute al momento giusto, perciò bisogna sempre partire dall’analisi tecnica e fondamentale per pianificare una strategie operativa efficace, evitando di comprare monete digitali in modo improvvisato o senza un adeguato studio preliminare. Trattandosi di un settore non regolamentato bisogna essere piuttosto prudenti, calcolare in maniera precisa quanto si può investire e definire un orizzonte temporale per ogni operazione da realizzare, mantenendosi sempre aggiornati sul mondo crypto per seguirne tutti gli sviluppi.