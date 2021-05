Meeting del Mare: ecco il terzo ospite e le band che suoneranno all’evento

Si va completando il cartellone del Meeting del Mare, in programma il prossimo luglio a Marina di Camerota. L’organizzazione, dopo aver annunciato i concerti di Ariete (23 luglio), Iosonouncane (24 luglio), ha confermato la presenza di Venerus il 25 luglio. «Lo stiamo seguendo da un po’…ci ha catturati con quella selva di suoni elettronici e la suggestione di un timbro vocale scolpito da un miliardo di emozioni», osservano gli organizzatori.

In attesa che il programma si completi sono state annunciate anche le band che suoneranno all’evento:

Annibale, Napoli

Quel, Napoli

Little P, Salerno

Settembre, Salerno

L’ennesimo, Cosenza

Nelson Valletta4, Salerno

Laneve, Roma

Mestica, Napoli

FrankAmente & Amalinze, Salerno

Vins, Torino

Dario Comparini, Padova

Ferix, Salerno

Ndonio, Salerno

Coriale, Crotone

La Gabbia, Bologna

Spina, Salerno

FIORI DI CADILLAC, Salerno

Toru, Pisa

Marculedu, Napoli

Ocropoiz, Benevento

Da Blonde, Napoli

Ritual, Cosenza

Miglio, Bologna

Melga, Taranto

Wabeesabee, Perugia

Rossana De Pace, Taranto

Maso, Cuneo

Vergine, Bologna

Guendalina, Milano

Pianoterra, Salerno

Tartaglia Aneuro, Napoli

La Mecca, Salerno

In più, questi sono i progetti che parteciperanno al MDM Camp 2021, la residenza artistica realizzata in collaborazione con il Per chi Crea progetto SIAE, dal 13 al 27 giugno:

Api randagie / Rossana de Pace / Guendalina / L’ennesimo / Vergine / Toru / Vins / Spina

“Le richieste sono state tantissime ed è stato molto difficile scegliere, visto anche l’entusiasmo che tutti ci avete dimostrato – fanno sapere gli organizzatori – Per questo la fondazione Meeting del Mare ha deciso di mettere a disposizione altri due posti per la residenza e infatti i progetti selezionati sono 8 e non 6″.