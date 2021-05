Kalós official brand

Il brand Kalós nasce dalla passione per le creazioni fatte a mano e unicamente personalizzate secondo ogni gusto. In un’epoca dove è tutto industrializzato ed ogni cosa è copia di un’altra, Kalós si impegna a creare prodotti esclusivi realizzati interamente a mano riportando in vita il valore dell’artigianato che con il passare degli anni sta andando perduto. Un ulteriore obiettivo è quello di concretizzare insegnamenti e conoscenze riguardo al cucito, ricamo e tutto ciò che riguarda i manufatti; tradizioni che si tramandano di generazioni in generazioni e attraverso il nostro brand vengono interamente salvate.

Per Kalós è inoltre molto importante il confronto tra l’autore e il cliente, che grazie alla vasta scelta di elementi proposti riesce ad assemblare il prodotto scelto rendendolo unico secondo le sue preferenze. Difatti il nome deriva dal greco antico e significa “bello”, questa scelta veicola il messaggio di “non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace”, affinché il cliente scelga solo e unicamente quello che preferisce e che rispecchia la propria personalità. Kalós è un piccolo progetto che di giorno in giorno cresce sempre di più grazie alla ricerca dei componenti, la cura con la quale questi vengono assemblati e la passione che trasforma ogni desiderio in realtà.

Pagina Instagram: https://www.instagram.com/kalos_officialbrand/

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/kalos.officialbrand/?ref=pages_you_manage

Cellulare 3398295400

E-mail kalos.officialbrand@gmai.com

Indirizzo Via Italia 37, Battipaglia (SA)