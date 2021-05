Erosione costiera: nuovi fondi per il litorale tra Ascea e Casal Velino

ASCEA. Buone notizie per il litorale compreso tra Ascea e Casal Velino. C’è infatti un finanziamento di 848mila euro per la progettazione di nuovi interventi finalizzati a contenere il rischio erosione costiera e di recupero ambientale della costa. Lo ha annunciato il sindaco Pietro D’Angiolillo.

«Si avvicina l’obiettivo di manutenere le barriere marine a Velia per proteggere il litorale dall’erosione costiera», le parole del primo cittadino.

Il litorale costiero compreso tra Pioppi e Casal Velino è da anni al centro di una serie di interventi che puntano a proteggere un tratto di costa particolarmente soggetto al fenomeno erosivo.

Ad Ascea, proprio in questi ultimi mesi sono in corso già opere per circa 2 milioni di euro atte a garantire un ripascimento dell’area antistante il Lungomare. Lavori, questi, che hanno avuto un iter tortuoso essendo stati sospesi più volte prima per criticità burocratiche e poi per l’arrivo della stagione estiva e infine per il covid.