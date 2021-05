Editoria: da domani La Città nelle edicole con il Corriere dello Sport

Da domani, 22 maggio, nelle edicole di Salerno e provincia, partirà l’importante iniziativa editoriale che prevede la vendita in abbinamento del quotidiano “La Città” con la prestigiosa testata nazionale “Corriere dello Sport-Stadio”.

Entrambi i quotidiani saranno venduti al prezzo unitario di 1,50 euro.

“Questa iniziativa – spiega il direttore de “La Città”, Tommaso Siani – cade in un momento particolarmente importante: con la promozione in serie A della Salernitana e la ripresa delle attività sportive, grazie alla sinergia con il “Corriere dello Sport”, potremo offrire ai nostri lettori un approfondimento ancor più specifico e qualificato sugli eventi nazionali e internazionali in programma nei prossimi mesi”.