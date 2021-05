Plastic free: quasi 400 sacchi di rifiuti raccolti nel Cilento

Grande successo per la prima iniziativa Plastic free nel Cilento.

Da Agropoli a Sapri, i volontari dalle “maglie blu” hanno raccolto quasi 400 sacchi di rifiuti e tanti metri cubi di ingombrante, riportando alla luce i colori della natura.

La natura torna a splendere: l’importanza dell’iniziativa Plastic Free!

L’inciviltà e l’abbandono indiscriminato dei rifiuti da parte dell’uomo è un fenomeno sempre più frequente che, col passare del tempo, diventa devastante per l’ambiente e l’ecosistema.

Ogni giorno, infatti, emergono, in ogni dove, depositi illeciti di spazzatura a cui si può porre rimedio solo attraverso azioni concrete e campagne di informazione e sensibilizzazione sulla pericolosità della plastica e dei suoi effetti.

La mission dell’associazione Plastic Free

Dal 2019, è questo l’obiettivo dell’associazione Plastic Free: far amare, rispettare e tutelare la natura, imparare a conviverci senza sentire la necessità di farla “nostra”.

Ecco che, nel Cilento, sono decine gli eroi che, nella giornata di domenica 16 maggio, sono scesi in campo, armati di mascherina, guanti e pinze per ripulire tutte quelle aree verdi, inquinate e deturpate, già da troppo tempo discariche a cielo aperto.

I dati del Cilento

Solo a Sapri si sono contati oltre 100 sacchi raccolti e 2-3 metri cubi di ingombrante, ad Agropoli la cifra si attesta sulle 60 buste, a Pollica e a Montecorice sono stati spazzati via rispettivamente 50 e 30 sacchi, a Castellabate e a Torraca ne sono stati riempiti 20 per poi, fortunatamente, scendere quota a Tortorella e a Novi Velia con 8 sacchi.

Numeri davvero alti e significativi che fanno pensare e riflettere: “È inaccettabile ed è mortificante per le nostre comunità – ammoniscono i Comuni patrocinanti l’iniziativa – che per colpa di ignoti, si debbano avere angoli del paese con cumuli di materiali provenienti da attività edili, materassi, elettrodomestici, plastica, ingombranti, vecchi mobili e rifiuti di vario tipo ecc. Tali comportamenti oltre a deturpare l’immagine e il decoro cittadino, sono un’offesa nei confronti di chi effettua quotidianamente la raccolta differenziata e ci costringono a spendere importanti risorse per smaltire i rifiuti abbandonati sul territorio”.

La voglia di riscatto e di impegno costante per il bene della propria terra e del futuro delle nuove generazioni è stato il leitmotiv della giornata ecologica.

“Sono davvero soddisfatto di tutte le raccolte svoltesi nel Cilento – dichiara il referente provinciale Daniele Mascia – è stato un segnale di unione, amore per la patria e collaborazione tra le diverse realtà presenti. È emersa la necessità di riemergere e lottare sempre più per un Cilento pulito, rispettato e green”.

Ora, dunque, in vista anche delle prossime vacanze estive, chi raggiungerà il Cilento non sarà più accolto da una cartolina sgradevole.