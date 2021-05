New Basket Agropoli fa bottino pieno contro Reggio Calabria

Dopo la vittoria contro Caserta in casa, la New Basket Agropoli non sbaglia neppure in trasferta, durante il turno infrasettimanale, contro Reggio Calabria vincendo la gara disputata nella serata di ieri (72-78). Una gara controllata fin dal principio dai cilentani, nonostante gli infortuni. La fase a orologio prosegue domenica prossima quando, al Pala “Di Concilio” di Agropoli, la squadra di casa ospiterà Avellino. Appuntamento alle ore 19.00.

Questo il commento di coach Franco Lepre: “E’ andata bene, nonostante gli acciacchi. I ragazzi hanno fatto tutti uno sforzo in più che ci ha portato sempre a controllare la partita fin dall’inizio, limitando i loro terminali offensivi, che erano sugli esterni. Sono molto soddisfatto perché stiamo giocando bene nonostante l’infermeria piena: Pekic è alle prese con problemi alla caviglia, il quale con una fasciatura, ha stretto i denti per aiutare i compagni; Cordici ha dato forfait poco prima della gara; Borrelli ha accusato un dolore alla caviglia durante il match”. Migliore in campo Giuseppe Lepre che ha siglato ben 27 punti.

Coach Lepre ci tiene a precisare: “sono contento della prestazione di tutti, perché a turno c’è un protagonista, segno che con la società ci abbiamo visto lungo quando abbiamo creato la squadra”. E su Avellino: “sta lottando per i primi due posti nel proprio girone. Quindi, confido di poter recuperare gli infortunati perché domenica sarà un’altra battaglia”.

TABELLINO

VIS REGGIO CALABRIA – NEW BASKET AGROPOLI 72 – 78

VIS REGGIO CALABRIA: Signorino 7, Ripepi 6, Pandolfi 10, Warwick 10, Latella 10, Suraci 12, Bakula 17. Allenatore: D’Arrigo

NEW BASKET AGROPOLI: Tarolis 6, Pekic 7, Borrelli 11, Lepre 27, Cinalli 7, Farese 7, Di Mauro 10, Norci 1. Allenatore: Lepre

Parziali: 24-28; 14-20; 17-15; 17-15