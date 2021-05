Mobilità sostenibile: da Palinuro un progetto green

CENTOLA. Incentivare una nuova cultura della mobilità che porti ad adottare alternative alle attuali forme di trasporto privato, favorendo la diffusione di modelli sostenibili a basso impatto ambientale. Questo fine del bando proposto da Fondazione con il Sud al quale hanno deciso di partecipare le Pro Loco di Palinuro, ente capifila, Pisciotta e Camerota costituitesi in rete unitamente al Consorzio Cilento di Qualità, all’associazione Bed & Breakfast di qualità e al comune di Centola.

A coordinare il progetto è stato chiamato l’ing Walter Abbondanza con un importante passato in Schneider Italia ed attualmente consulente di Siemens Italia.

Il progetto prevede l’acquisizione di alcuni minibus elettrici da adibire a navette per i collegamenti intercomunali, e minicars elettriche da impiegare in carsharing oltre alla installazione di colonnine elettriche per la ricarica.