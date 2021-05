Cannalonga: fondi Mibact per la rigenerazone urbana

Il Comune di Cannalonga, guidato dal sindaco Carmine Laurito, ha scelto partecipare all’avviso pubblico promosso dal MIBACT per il finanziamento di progetti di rigenerazione urbana attraverso attività culturali e ricreative “Creative Living Lab” III edizione, candidando il progetto denominato “Borgo nuovo Cannalonga tra innovazione e tradizione”.

Il progetto propone attività che si svilupperanno in uno spazio già caratterizzante il patrimonio pubblico territoriale oggi purtroppo decadente: il centro fieristico sito in Località Tesoro luogo tipico della antica Fiera della Frecagnola. Le attività proposte sono legate alla condivisione, alla cultura anche gastronomica e alle arti pure intese come artigianato di qualità , strumenti utili all’allargamento degli orizzonti e alla costruzione di relazioni, confronto e integrazione.

L’obiettivo principale dell’iniziativa progettuale è riattivare le attività della comunità legate alla tradizione popolare ma attente alla prospettiva di apertura di nuove forme di sviluppo sostenibile ammodernando le risorse disponibili ma apparentemente dimenticate.

L’avviso pubblico del Mibact si inserisce nel quadro delle azioni istituzionali in materia di rigenerazione urbana nei territori che vivono realtà di fragilità ambientale, sociale, culturale ed economica, non necessariamente lontani dal centro fisico urbano, ma caratterizzati dalla difficile accessibilità a servizi e infrastrutture.

A fronte dei radicali cambiamenti in corso e dell’emergenza sanitaria da Covid-19, si è ritenuto di avviare una riflessione su un tema di grande urgenza, quale la carenza di servizi e spazi di qualità nelle differenti realtà urbane del paese, utili ad accogliere in sicurezza ed in condizioni favorevoli individui e comunità e a creare occasioni per costruire relazioni, confronto e integrazione.