Addio antenne in centro a Vallo: al via la delocalizzazione

VALLO DELLA LUCANIA. Presto inizieranno i lavori al nuovo sito che ospiterà le antenne di telefonia, ora posizionate su via Di Vietri e in corso di delocalizzazione presso il civico Cimitero.

Era stato il Movimento 5 Stelle vallese a sollecitare il trasferimento dell’impianto, promuovendo anche una raccolta firme. Poi la macchina amministrativa si è messa in messa in moto, approvando anche un regolamento per le antenne.

«Dopo 2 anni di studio del regolamento e interpellanze rivolte ad esperti in materia, in particolare grazie al contributo dell’Ing. Alfio Turco della Polab che si è preoccupato, tra le altre cose, anche di ottenere risposte dai competenti uffici comunali, coadiuvato da numerose interrogazioni in Consiglio Comunale cui non sempre hanno seguito altrettanto tempestive risposte, siamo a dire alla cittadinanza tutta che il risultato tanto sperato finalmente si sta concretizzando», dicono dal Movimento 5 Stelle.

«C’è voluto solo un po’ di tempo in più di quanto auspicato», dicono gli attivisti contestando però la tempistica e gli ostacoli trovati affinché l’iter si concludesse.

«Le antenne saranno allocate lontano dal centro abitato, lontano da edifici scolastici, lontano dai cittadini. Dove dovevano essere posizionate già da tempo.E finalmente sarà rispettato anche il piano antenne – concludono gli attivisti – Grazie all’intera Comunità di Vallo della Lucania che ci ha seguiti e aiutati concretamente, grazie a chi ci ha supportato e ha creduto nella bontà dell’azione ma, soprattutto, degli intenti e delle persone coinvolte! Il servizio alla collettività lo si rende quando si ottengono benefici utili a tutti»