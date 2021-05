A Castel Ruggero un centro polifunzionale per famiglie

TORRE ORSAIA. Un centro polifunzionale per servizi alle famiglie

nella frazione di Castel Ruggero.

È il progetto approvato dal Comune di Torre Orsaia, guidato dal Sindaco Pietro Vicino, che prevede la riconversione del fabbricato “Edicola del Parco”, ex scuola materna, sito in Piazza C.Tripodi.

Un centro polifunzionale: l’importanza del progetto

Nel territorio del basso Cilento, anche in seguito alla crisi da Covid-19, è sempre maggiore la richiesta di servizi rivolti alle famiglie con figli: informazione, sostegni alle competenze genitoriali, sviluppo di reti familiari e monitoraggio delle relazioni tra il nucleo familiare e il suo contesto di vista.

Ecco, dunque, che i Centri per le famiglie rappresentano importanti risorse territoriali finalizzate a valorizzare la dimensione dell’essere genitore e il protagonismo delle famiglie.

Il progetto

L’intervento avrà un costo di circa 2 milioni di euro finanziati attraverso un bando emanato dal Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’istruzione, per contributi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asilo nido e scuole dell’infanzia o a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia.

Il Centro polifunzionale potrà operare in rete con tutti i servizi territoriali sociali, psicosociali, sanitari, educativi e scolastici che si occupano delle esigenze della famiglia tramite uno scambio attivo di informazioni, organizzazione congiunta di attività collettive, invio ed accompagnamento dell’utenza tra i vari servizi ed ogni altra utile iniziativa volta a promuovere e a supportare il benessere psicosociale della famiglia.

“Continuiamo a progettare e a realizzare opere utili alla collettività – afferma il Primo Cittadino Vicino – in grado di cambiare il volto del nostro paese. Il Cambiamento non si ferma”.