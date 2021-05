400 centauri pronti ad invadere Palinuro: domenica un motoraduno

Il 23 maggio in tutto il mondo si tiene il DGR, raduno di moto classiche e d’epoca insieme per la “salute degli uomini”.

Il DGR Campania quest’anno, su proposta della Pro Loco, ha scelto Palinuro come location e domenica prossima circa 200 moto e 400 centauri si daranno appuntamento sul porto, per poi partire in un tour che toccherà l’intero comune di Centola.

L’evento è organizzato da Alfonso Amatore della concessionaria Triumph di Salerno, dal club Officine Inglesi MotocycleStyle e Cristian Vicidomini.

Un motoraduno per informare e sensibilizzare sul tema del cancro alla prostata

Il motoraduno, di carattere mondiale, è l’occasione per polarizzare l’attenzione sul cancro alla prostata, e finanziare la ricerca con una raccolta fondi. Triumph è sponsor dell’evento in tutto il mondo.

La Pro Loco di Palinuro si è fatta promotrice dell’iniziativa e della organizzazione in loco unitamente al comune di Centola, che ha patrocinato l’iniziativa e messo a disposizione la propria area sul porto.

Moltissimi centauri giungeranno a Palinuro già sabato, pernottando nelle strutture già operative e godendosi così l’intero week end di mare e sole. La Pro Loco ringrazia vivamente la Capitaneria di Porto di Palinuro, la Polizia Locale di Centola, la Protezione Civile Area Cilento e la Cooperativa Palinuro Porto per la cortese disponibilità e collaborazione.

