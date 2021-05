Raccolta differenziata a Centola: al via il nuovo piano

CENTOLA. Ha preso il via oggi la campagna di consegna dei kit e del calendario utile per effettuare la raccolta differenziata porta a porta nel comune di Centola e nelle frazioni di Palinuro, Foria, San Nicola e San Severino.

Questa mattina è stato consegnato ai cittadini palinuresi il nuovo calendario della raccolta differenziata che andrà in vigore da lunedì 7 giugno. Vi sarà quindi una settimana di tempo, dal termine della consegna prevista per il 29 maggio, per adeguarsi ad eventuali nuove variazioni.

Insieme al calendario sarà distribuito il kit, comprendente un secchiello per la raccolta differenziata e le relative buste, diversificate a seconda del tipo di raccolta.

Questo il calendario della distribuzione

La consegna dei kit e del nuovo calendario nella frazione di Palinuro proseguirà fino al 21 maggio. La distribuzione avverrà presso la sede della Proloco dalle ore 11 alle ore 15.

Da lunedì 24 a mercoledì’ 26 maggio invece sarà la volta del comune di Centola, presso il Comando dei vigili, dalle ore 11 alle ore 15.

Giovedì 27 maggio sarà il turno della frazione di San Nicola, presso la sede della Protezione Civile Menalca, dalle ore 11 alle ore 15.

Nella frazione di Foria invece la distribuzione si effettuerà venerdì 28 in piazzetta Romano D’Angelo dalle ore 11 alle ore 15.

Sabato 29 maggio infine ultimo giorno di distribuzione ad opera degli operatori Sra. Saranno i cittadini della frazione di San Severino a ricevere i kit e il nuovo calendario in piazza Santa Margherita, dalle ore 11 alle ore 15.

Distribuzione in sicurezza

La distribuzione dei kit e del calendario sarà a cura degli operatori Sra, coadiuvati dai funzionari del Comune di Centola e da agenti della polizia municipale per far si che non vi sia calca.