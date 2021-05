Il Cilento sulla pizza: ad Agropoli “Controvento” è la novità gastronomica

La passione per l’enogastronomia unita a quella per la pizza, si fondono nella nuova iniziativa che giovedì prenderà vita nel suggestivo scenario del Lungomare di Agropoli.

E’ previsto tra meno di 24 ore, infatti, il taglio del nastro di Controvento, una proposta d’eccellenza nell’ambito culinario agropolese.

Controvento: un progetto che punta all’eccellenza!

Il progetto è nato nei mesi scorsi da Emanuele Trotti e Vincenzo Cantalupo che hanno deciso di unirsi per mettere insieme passione ed esperienza con una mission comune: portare il Cilento in tavola.

Ed è questo il must di Controvento: tutto ciò che verrà servito sarà rigorosamente a chilometro zero. Prodotti del territorio, dai salumi provenienti dai monti di Trentinara, al pesce che arriva esclusivamente dal Mar Tirreno.

L’esperienza di Emanuele e Vincenzo per puntare alla qualità

Una scelta chiara e precisa quella di Emanuele e Vincenzo. Il primo, figlio d’arte (il papà è uno chef), fin da piccolo ha curato l’amore per la cucina e l’enologia andando alla ricerca di sapori raffinati e genuini, recuperando tradizioni del passato e sposandole con la modernità.

Ciò gli ha permesso di creare piatti di prima qualità, dalla pasta al risotto, dai secondi ai panini che grazie all’attento studio dei sapori diventano prodotti d’eccellenza. E’ un esempio il “Polpo Paul”, un piatto che porta con sé tutto il sapore delle acque cristalline del Cilento.





Ogni prodotto, poi, è abbinato con cura al giusto vino o ad altre bevande raffinate, anche queste prodotte sul territorio. C’è lo spumante, il prosecco, la birra artigianale ed anche l’aperitivo ideato dalla casa: lo Spritz Cilentano.

La pizza, tra tradizione e innovazione

Gli amanti della pizza, invece, potranno affidarsi alle sapienti mani di Vincenzo Cantalupo, che la sua storia professionale l’ha legata a questa eccellenza della cucina made in Campania.

Ha iniziato ad impastare acqua, lievito e farina che non era ancora maggiorenne e ben presto l’arte del pizzaiolo gli entrata nel sangue ed è diventata la sua passione prima che il suo lavoro.

Con il tempo ha raffinato le sue doti, ha saputo innovare una ricetta antica fino a produrre un prodotto di prima qualità, attraverso una serie di passaggi studiati nei minimi dettagli. Anche lui ha saputo dare la giusta innovazione alla tradizione e ciò gli ha permesso di elaborare un menu variegato e singolare.





Gli appassionati della buona tavola, ad esempio, non potranno far a meno di gustare la pizza “Seppia Nera” con un impasto al nero di seppia impreziosito dal condimento fatto di crema di piselli, seppia saltata al timo, olio evo madre Paestum e basilico.

Anche la pizza di Controvento persegue l’obiettivo del chilometro zero perché il Cilento e le sua variegata offerta gastronomica, deve poter essere gustato anche a tavola.

Controvento: una tappa obbligata ad Agropoli

Insomma Controvento non può non essere una tappa obbligata per quanti sono alla ricerca di sapori unici, genuini e di qualità, proposti in un menu che si arricchisce ogni giorno in base alle stagioni e ai prodotti che il territorio è capace di offrire, perché tutto deve essere rigorosamente fresco per poter finire nella cucina di Emanuele e Vincenzo e da qui in tavola.

Una location mozzafiato

E se tutto questo non bastasse a convincervi c’è anche la location a fare la differenza: Controvento si trova sul Lungomare San Marco di Agropoli, a pochi passi dalla spiaggia. Dall’ampio spazio esterno che permette anche di mangiare nel pieno rispetto delle regole sull’emergenza covid, è possibile godere di un panorama mozzafiato.

A pochi passi c’è il mare di Agropoli, la rupe decantata da Ungaretti su cui si erge il centro storico e nelle giornate di sole si può ammirare Capri, l’isola azzurra. Di sera sono la luna e le stelle a fare da cornice a questo paradiso dei golosi che promette ulteriori novità per il futuro, tutte con l’obiettivo di sempre portare il Cilento in tavola!

Controvento è ad Agropoli, via Lungomare San Marco 52. È aperto a pranzo e cena. Per informazioni 320 629 33 01.

