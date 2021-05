Sapri, ecco le regole per sosta e parcheggi

SAPRI. Definito dal comune di Sapri, retto dal sindaco Antonio Gentile, il regolamento riguardante le aree di sosta e di parcheggio in vista dell’imminente stagione estiva che vedrà crescere esponenzialmente il numero di visitatori e turisti anche nel principale centro del Golfo di Policastro in linea con il proseguimento della campagna vaccinale anti Covid.

Confermata l’area di sosta in Via Verdi, nei pressi del parcheggio dell’ospedale (ora piazza 28.7.1979) con limitazione oraria della sosta (60 minuti dalle 8 alle 20) in vigore fino al 31 ottobre.

Mantenimento delle aree con parcheggio disciplinate con disco orario per 60 minuti in Piazza Regina Elena e in Corso Umberto I da Piazza Marconi a Corso Garibaldi (feriali dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20, in concomitanza con aperture centri commerciali), disco orario di 30 minuti invece per il parcheggio di via Kennedy da piazzale Padre Pio e fino all’accesso di via Granozio (feriali 9-13 e 17-20) in concomitanza con aperture dei centri commerciali sino al 31 dicembre.

Confermate le tariffe orarie a pagamento per Via Verdi (dal confine con Vibonati e sino all’ingresso del parcheggio dell’Ospedale, 1,50 euro per ora o frazione dalle 8 alle 24), via Umberto I, via Ludovico da Casoria- via Marsala, strisce blu lato villa comunale (1 euro l’ora o frazione dalle 0 alle 24), Via Vittorio veneto e piazza Vittorio Veneto (strisce blu lato villa Comunale 0-24, 1 euro), Piazza Regina Elena – lato mare zona strisce blu (1,50 euro l’ora o frazione 0-24), parcheggi strisce blu lungomare Italia e sino incrocio con via del Conte (1,50 euro l’ora o frazione 0-24 sino al 30 settembre) e Piazza via D’Annunzio (parcheggio campo sportivo 0,50 euro per ora o frazione 8-24, gratuito per residenti del comune di Sapri).

E’ possibile sottoscrivere degli abbonamenti mensili per i parcheggi che vanno da 10 euro al mese per ultra 65 enni agli 80 euro mensili per i non residenti (in questo caso possibile pagamento di 40 euro per 15 giorni di servizio).