Oroscopo: Scorpione, “In amore giocate d’astuzia”

Ariete

Non aspettate che siano gli altri a cambiare le cose. Tenete sotto controllo la gelosia.

Toro

Accantonate una nuova iniziativa di lavoro. Vita sentimentale tormentata.

Gemelli

Momento favorevole per dare il via a nuove collaborazioni. In amore sensibili passi avanti.

Cancro

La vostra instancabile attività vi farà arrivare dove volete. Sforzatevi di vedere più gente.

Leone

Nel lavoro giocate al meglio le vostre carte. Un Ariete sta usando una tattica di accerchiamento.

Vergine

Concentratevi di più sui vostri interessi professionali. Un Capricorno vi capisce davvero.

Bilancia

Avrete molta fortuna in tutte le trattative d’affari. In amore attenzione alle cotte.

Scorpione

Sta per arrivare l’occasione per rilanciare la vostra attività. In amore giocate d’astuzia.

Sagittario

Potrete approfittare della distrazione altrui per fare il vostro gioco. Nei rapporti siate sinceri.

Capricorno

Non è strillando che riuscirete a farvi ascoltare dai superiori. Sorprese piacevoli in serata.

Acquario

Oggi vi toccherà fare buon viso a cattiva sorte. Battaglia in amore, ma ne vale la pena.

Pesci

Sforzatevi di trovare nuovi sbocchi alla vostra professionalità. In amore sognate ad occhi aperti.