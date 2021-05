Giornata diocesana del lavoro: il vescovo con gli operai a Cicerale

CICERALE. Il prossimo 21 maggio, alle ore 16.30, Mons. Ciro Miniero, Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, presiederà presso l’azienda Tesi (nella zona industriale di Cicerale) un momento di preghiera per gli operai in occasione della Giornata diocesana per il lavoro. Il tema è ““E al popolo stava a cuore il lavoro” (Ne 3,38). Abitare una nuova stagione economico-sociale”.

Giornata diocesana del lavoro: le celebrazioni

L’evento è organizzato dall’ufficio pastorale diocesano per i problemi sociali e il lavoro, il Progetto Policoro e il Movimento Lavoratori di Azione Cattolica.

Il momento di preghiera verrà preceduto da un incontro dal tema: “Il mondo del lavoro post Covid-19, cosa aspettarsi?”

Meeting alla presenza dei sindacati

Al meeting parteciperanno i segretari generali dei sindacati confederati di Salerno Arturo Sessa (CGIL), Gerardo Ceres (CISL) e Gerardo Pirone (UIL), il presidente di ACLI Salerno Daniele Manzolillo, il presidente di CISL giovani Salerno Luigi Bisogno, il C.E.O dell’azienda Tesi Luigi Punzo e il segretario del MLAC diocesano Carmine Genua. Parteciperà all’incontro anche la Confindustria di Salerno con un suo delegato.

Ad introdurre i lavori della giornata diocesana del lavoro sarà Don Angelo Tabasco Direttore dell’ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro. Modererà l’incontro Antonio Di Marco membro dell’equipe diocesana di PSL.