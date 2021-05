Castellabate, al via pre-adesioni per il centro estivo

L’amministrazione comunale di Castellabate intende organizzare, anche per quest’anno, il servizio di Centro estivo per minori, dedicato ai bambini dai 3 ai 10 anni. Al fine di organizzare al meglio il servizio, anche in considerazione delle linee guida dettate dal Governo per questo tipo di attività didattico ricreative nella fase attuale di emergenza sanitaria, l’assessorato alle Politiche Sociali ha deciso di raccogliere delle preadesioni, così da conoscere il numero dei bambini e la fascia d’età potenzialmente interessata.

Le attività si svolgeranno orientativamente dal 1 luglio al 31 agosto 2021, tutti i giorni (con esclusione delle giornate festive), dalle ore 8,00 alle ore 13,30.

Il modulo di preadesione è in distribuzione presso l’ufficio Politiche Sociali e scaricabile sul sito istituzionale del Comune. I genitori interessati potranno consegnare l’adesione entro le ore 12 del 1° giugno presso la sede dell’Ufficio competente di via Roma a Santa Maria o inviarlo tramite mail all’indirizzo

servizisociali@comune.castellabate.sa.it

L’assessore alle Politiche Sociali, Elisabetta Martuscelli, dichiara in merito: “Intendiamo attivarci per tempo nell’organizzazione di questo servizio dedicato all’infanzia, sempre molto richiesto visto che spesso la stagione estiva coincide con una maggiore attività lavorativa da parte delle famiglie. Attraverso la raccolta di tali preadesioni, che non costituiscono in assun modo un vincolo per l’iscrizione, riusciremo a gestire al meglio l’accoglienza dei bambini, nella massima sicurezza e nel pieno rispetto della normativa anti contagio”.