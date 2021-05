Agropoli: incendio in una villa di località Selva

Attimi di paura nel tardo pomeriggio di oggi ad Agropoli. Un incendio ha interessato una struttura in legno adiacente una villa sita sulla collina della Selva. Stando alle prime ricostruzioni il rogo si sarebbe originato dai pannelli solari o forse da una vettura e successivamente il fuoco si sarebbe diffuso ad un porticato.

Per fortuna le fiamme non hanno interessato il resto della villa e nessuno è rimasto ferito. Danneggiate invece due automobili. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli che ancora in questo minuti stanno provvedendo a domare le fiamme.

Presenti anche i carabinieri della compagnia di Agropoli. Grande la paura tra i residenti della zona che hanno visto fiamme alte alzarsi dallo stabile, visibile anche a diversi chilometri di distanza.