Un centro polifunzionale a Felitto: garantirà servizi alle famiglie

FELITTO. Il Comune, retto dal sindaco Carmine Casella, ha approvato il progetto di realizzazione del centro Polifunzionale per servizi alle famiglie. Sorgerà nei locali dell’ex asilo comunale di Via Mercato, inutilizzati da diversi anni.

Centro polifunzionale: i fondi dal Governo

L’Ente punta a realizzarlo grazie alle risorse assegnate agli enti locali dal Ministero dell’Interno. Queste hanno un utilizzo vincolato: le richieste di finanziamento sono possibili per le opere di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell’infanzia e per centri polifunzionali destinati ai servizi alla famiglia.

Il progetto

Approvato il quadro economico di spesa: in tutto 3 milioni, di cui 2.045.000 destinati all’esecuzione dei lavori.

La parte restante è relativa alle somme a disposizione dell’amministrazione.