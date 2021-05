Oroscopo: Acquario, in amore non avete rivali

Ariete

Siete molto ambiziosi e nel lavoro per voi non esistono missioni impossibili. Rapporti affettivi fragili.

Toro

Non troppo favorite le iniziative professionali: momento delicato. In amore battetevi fino in fondo.

Gemelli

Approfittate dal dinamismo per concludere transazioni d’affari. Il partner merita comprensione.

Cancro

Allargate il vostro campo d’azione e avrete maggiori soddisfazioni. L’amore vi dà qualche pensiero.

Leone

Andate avanti senza preoccuparvi degli ostacoli nel lavoro. In amore non potevate scegliere meglio.

Vergine

Non è questo il periodo giusto per avviare nuove attività. In amore è tempo di essere più sciolti.

Bilancia

Non sfogate i vostri malumori nell’ambiente di lavoro. In amore avete fiuto, non c’è dubbio.

Scorpione

Non siete molto convinti di un incarico affidatovi. Fate autocritica in amore.

Sagittario

Nel lavoro non potete più temporeggiare. L’amore vi darà la forza di cementare il rapporto.

Capricorno

Momento di riflessione: evitate salti nel buio nel lavoro. Atmosfera idilliaca in amore.

Acquario

Le possibilità di successo nella vostra attività sono in aumento. In amore non avete rivali.

Pesci

Cercate di smussare alcuni lati del vostro carattere. In amore c’è in voi troppa esitazione.