Covid, boom di prenotati tra gli over 45 in Campania

Corsa al vaccino per gli over 45 in Campania. A partire da sabato, 15 maggio, è stata aperta la piattaforma per le adesioni alla vaccinazione dei cittadini della fascia di età 45-49 e in tanti si sono già registrati sulla piattaforma regionale.

Prenotazioni si registrano fino all’ultima decade di giugno, a conferma dell’alto numero di utenti che desiderano sottoporsi al vaccino.

C’è però da registrare qualche rallentamento dovuto anche il numero di vaccini disponibili e alla necessità di dover somministrare in queste settimane anche i richiami.

Per la fascia 40-44 la piattaforma sarà aperta a partire da domani, 18 maggio.