Attivo il servizio Newsletter per gli utenti di InfoCilento

Un nuovo servizio per gli utenti di InfoCilento. Da oggi è attiva la Newsletter. Sarà possibile ricevere via mail, una volta al giorno, dal lunedì al venerdì, l’elenco delle principali notizie pubblicate su www.infocilento.it.

Un servizio utile che non crea problemi

La newsletter non è invasiva: saranno inviate soltanto cinque e-mail al giorno con i titoli degli articoli pubblicati sul portale; nessun altro contenuto invasivo o spam.

In questo modo sarà possibile, a fine giornata, avere un resoconto di ciò che è accaduto nel comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e le principali notizie della Provincia e della Regione, senza il rischio di perdere qualche informazione.

Come iscriversi

Iscriversi è semplice! Basta accedere alla home page di InfoCilento o in qualsiasi articolo e scorrere in basso finché non si trova il form della Newsletter.

Sarà possibile cancellare la propria iscrizione in qualsiasi momento.