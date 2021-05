16 maggio: Laura Pausini compie 47 anni

E’ il 136° giorno dell’anno, 19ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 229 giorni.

Santi del giorno

Sant’Ubaldo di Gubbio (Vescovo)

San Simone Stock (Religioso)

Santa Margherita di Cortona (Religiosa)

San Brendano di Cluain Ferta (Abate)

San Carantoco

San Fidolo

San Germerio di Tolosa (Vescovo)

San Pellegrino d’Auxerre (Vescovo e Martire)

San Possidonio (Possidio, Venerato a Mirandola)

Sant’Onorato di Amiens (Vescovo)

Sant’Alipio

Santi Abda e Ebedieso (Martiri)

Santi Quarantaquattro Monaci (Martiri di Mar Saba)

Etimologia

Ubaldo, nome di origine germanica, è composto da “hugi”, “senno”, e “bald”, “ardito”, nel significato di “intelletto vivace, coraggioso”, attestato già nell’VIII secolo nel personale “Hugibald”. Introdotto in Italia durante le incursioni germaniche, venne latinizzato nelle forme “Ubaldus”, “Ubaldulus”, “Ubaldinus”.

Proverbio del giorno

Maggio soleggiato, frutta a buon mercato.

Aforisma del giorno

Che altro ti dirà? La grazia e pace dello Spirito Santo sia sempre nel mezzo del tuo cuore. Metti questo cuore nel costato aperto del Salvatore ed uniscilo a questo re dei nostri cuori, che in essi sta come in suo trono reale per ricevere l’omaggio e l’obbedienza di tutti gli altri cuori, tenendo così la porta aperta, acciocchè ciascuno possa accostarsi per avere sempre ed a qualunque ora udienza; e quando il tuo gli parlerà, non ti dimenticare, mia carissima figliuola, di fargli parlare ancora in favore del mio, acciocchè la sua divina e cordiale maestà lo renda buono, ubbidiente, fedele e meno meschino di quello che è. (S. Pio da Pietrelcina)

Accadde Oggi

1792 – A Venezia viene inaugurata la Fenice

Sei nato oggi?

Sei molto ambizioso e sorretto da un’intensa forza di volontà. Hai ottime possibilità di raggiungere il successo ma, a volte, disperdi le tue energie in imprese al di sopra delle tue capacità. Cerca di essere più riflessivo e più arrendevole, faticherai meno e otterrai di più. In amore devi sforzarti di lasciare più spazio al tuo partner e ai suoi punti di vista.

Celebrità nate in questo giorno

1951 – Claudio Baglioni

1915 – Mario Monicelli

1974 – Laura Pausini