Roccadaspide: fondi statali per le scuole

ROCCADASPIDE. Il Comune cilentano fissa le priorità dei prossimi interventi che potrebbero essere realizzati grazie a contribuiti statali. Si tratta di risorse che verranno assegnate per il prossimo quinquennio da Miur e Ministero dell’Interno: queste andranno ai comuni per la messa in sicurezza, la ristrutturazione, la riqualificazione, la riconversione o la costruzione di edifici per asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia.

Fondi statali per le scuole: i progetti dell’amministrazione comunale

L’amministrazione comunale, su proposta del vicesindaco Girolamo Auricchio, ha indicato due opere che potrebbero beneficiare di tali risorse: la demolizione e ricostruzione della scuola materna di località Doglie e gli interventi di adeguamento ed efficientamento energetico dell’edificio comunale che ospita la scuola dell’infanzia e l’asilo nido del centro cittadino.

Saranno tali progetti ad essere candidati a finanziamento.

Le risorse per i comuni

Le risorse disponibili da assegnare ai comuni ammontano a 700 milioni di euro. Di questi 280 serviranno per gli asili nido; 175 per le scuole dell’infanzia; la parte restante per la riconversione di spazi delle scuole dell’infanzia inutilizzati (140 milioni) e per i centri polifunzionali per i servizi alla famiglia (105).