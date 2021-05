Controne: illuminazione e barriere architettoniche, Comune investe risorse

CONTRONE. Il Comune, retto dal sindaco Ettore Poti, ha approvato il progetto di efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione nel territorio e per l’abbattimento delle barriere architettoniche

In tutto verranno impiegati 50.000 euro di cui 36.000 per l’importo dei lavori, comprensivi di oneri sicurezza, il resto rimane in capo all’amministrazione per le spese tecniche.

Queste risorse sono state assegnate al comune dal Ministero dell’Interno nell’ambito del decreto che assegna risorse agli enti locali per questa tipologia di interventi nell’anno 2021.

L’amministrazione punta in questo modo a migliorare il proprio decoro urbano anche in vista della prossima stagione estiva, che vedrà, nelle premesse diverse visite dei turisti nel borgo degli Alburni.