Teggiano: Sp330, al via i lavori

La Provincia di Salerno, in data 12 maggio scorso, ha ripreso i lavori di allargamento della sede stradale della SP 330, nel tratto ricadente nel Comune di Teggiano, per l’importo di € 312 564,14 a cui sono aggiunte altre somme a disposizione pari a € 113 455,03 per un totale di € 426 019,17 oltre IVA.

“L’intervento – dichiara il Presidente Michele Strianese – consente l’adeguamento della sezione stradale tipo F, mediante la rettifica dell’esistente tracciato, con lo scopo di garantire una migliore fluidità in sicurezza del transito veicolare”.

L’esecuzione dei lavori ha comportato l’esproprio di 50 particelle di terreno per una superficie di mq 3.609,65. Ora sono in corso la realizzazione delle opere idrauliche, la sottofondazione e sovrastruttura stradale.

L’intervento è coordinato dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, supportato dal Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Antonio Rescigno.

“Ogni cantiere aperto, non solo permette il miglioramento della sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ma promuove anche sviluppo e occupazione nei nostri territori, in un momento particolarmente delicato come questo”, conclude Strianese.