Castellabate: per l’estate attivi i varchi ztl

Definita dal 1° giugno l’entrata in vigore delle strade accessibili ai soli autorizzati con pass ZTL in tutto il territorio comunale di Castellabate, fatto salvo il settore B nella frazione di Santa Maria, coincidente con l’area posta a valle di Corso Matarazzo e delimitata da via R. De Simone, lungomare De Simone e via Lungomare Pepi, che partirà da domani, sabato 15 maggio. L’Amministrazione, con delibera di Giunta Comunale n. 60 del 7 maggio 2021, ha infatti approvato il Disciplinare della circolazione, con Zona a Traffico Limitato e Aree Pedonali Urbane, redatta dal Comando della Polizia Municipale guidato dal Comandante, dott.ssa Manola D’Amato.

Tali disposizioni avranno validità fino al prossimo 30 settembre, in tutte le frazioni. Come per gli scorsi anni, alcune aree del territorio necessiteranno, quindi, di apposita autorizzazione per il transito e la sosta nei diversi settori: in queste aree, coloro che hanno i requisiti, potranno accedere previo rilascio dell’autorizzazione del Comando Polizia Municipale di Castellabate.

Le autorizzazioni permanenti rilasciate negli anni precedenti restano valide anche per il corrente anno ed eventuali sostituzioni o modifiche restano gratuite. Per informazioni sulle modalità e sugli aventi diritto, gli interessati potranno rivolgersi al Comando ubicato alla via Roma della frazione Santa Maria, oppure telefonare al numero 0974/961531.

Il Sindaco f.f. Luisa Maiuri, commenta così l’entrata in vigore del nuovo disciplinare: «La novità di quest’anno è la decisione di uniformare la partenza delle zone a traffico limitato e delle aree pedonali dal primo giugnoper evitare dubbi e differenze in base alle zone. Durante il periodo di maggiore afflusso intendiamo rendere Castellabate ogni anno più sicura ai pedoni e più scorrevole al traffico veicolare, visto il grande afflusso previsto per la stagione turistica, anche con il rilascio da parte della Castellabate Servizi di abbonamenti per alcune aree di sosta».