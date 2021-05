Capaccio Paestum: incontro con Anas per migliorare la viabilità

CAPACCIO PAESTUM. “Stamattina, insieme alla senatrice Felicia Gaudiano e al consigliere regionale Michele Cammarano, abbiamo tenuto un incontro con i funzionari dell’Anas per discutere e concordare interventi per il miglioramento della nostra viabilità”, lo ha annunciato il sindaco di Capaccio Paestum Franco Alfieri.

Al centro della riunione, la rotatoria di Spinazzo, per la quale gli uffici comunali hanno già preparato la progettazione definitiva, e il miglioramento della viabilità sulla Strada statale 166, in particolare in località Rettifilo.

“Il nostro impegno per migliorare la viabilità del territorio è costante, perché siamo consapevoli di quanto sia importante la sicurezza stradale”, commenta il primo cittadino.