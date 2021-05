Nel Cilento una grande iniziativa per liberare il territorio dai rifiuti

L’abbandono dei rifiuti è un atteggiamento irrispettoso ed incurante che ancora troppo spesso l’uomo attua nei confronti del proprio territorio, lasciando tracce di inciviltà soprattutto su spiagge, luoghi in natura e sentieri collinari e montani. Questo trasmette un mancato attaccamento alla propria terra, ma soprattutto una mancata consapevolezza della ricchezza culturale e storica dei nostri luoghi che non smettono di essere una meta turistica gettonata. Ma qualcosa puo’ cambiare, prendendo coscienza del fatto che a migliorare le cose sono i piccoli gesti quotidiani ed accortezze di ognuno di noi.

‘’UN TERRITORIO BELLO E’ UN TERRITORIO PULITO E RISPETTATO’’ è lo slogan utilizzato per promuovere un’interessante iniziativa pensata da Raffaele Bisogno, referente Plastic Free di Sapri ed accolta con entusiasmo da Fernanda Quaglia, altra referente Plastic Free di Pollica che con il forum dei giovani del comune si sono attivati per organizzare una giornata interamente dedicata alla rimozione dei rifiuti che drammaticamente sono presenti sul nostro territorio. Velocemente l’iniziativa ha preso piede vedendo unirsi all’azione anche il Vallo di Diano con i referenti di Sala Consilina e Padula rispettivamente Angelo Trezza, Luigi Maria Gentile e Francesco Macrì.

L’evento, rivolto a tutti i comuni del Cilento, si terrà il 16 maggio e sarà unico per tutti gli enti che accoglieranno il progetto con il fine di trasmettere la collaborazione ed unione di cui il nostro territorio è capace.

I comuni che aderiranno saranno liberi di scegliere i luoghi più consoni in cui organizzare la giornata e dovranno coinvolgere le Pro Loco, amministrazioni e forum comunali compresi i volontari del posto che vorranno fare la loro parte.

Al momento l’iniziativa è stata accolta dai seguenti comuni:

Comune di Sapri con la Pro Loco di Sapri e la Protezione Civile Sapri

Comune di Pollica con il Forum dei giovani, la Proloco di Pollica e la Proloco di Pioppi; Comune di Stella Cilento con la Proloco di Stella Cilento e con il Forum giovanile;

Comune di Agropoli;

Comune di Novi Velia;

Comune di San Mauro Cilento;

Comune di Sala Consilina;

Comune di Castellabate;

Comune di Perdifumo;

Comune di Torraca con la Pro Loco di Torraca e la Protezione Civile di Torraca “I Sirenesi”;

Comune di Tortorella con la Pro Loco di Tortorella;

Comune di Albanella.

E tanti altri comuni che pian piano si stanno aggregando.

Hanno aderito inoltre le seguenti associazioni territoriali: Cilento Clean Up, Cilento a portata di Mano, Smack ( di Cuntaria ), Viculi viculieddi, Ambiente Trasversale e Pollica Città Slow, Golfo Trek Sapri, BAM Sapri (Bottega Artistico Musicale), Green Boys Sapri.

Lo scopo del progetto è realizzare una campagna di sensibilizzazione verso la cura e il rispetto del nostro territorio che è la nostra casa nonché meta di turisti desiderosi di vivere luoghi ricchi di cultura, storia e bellezze naturalistiche mozzafiato che hanno bisogno del nostro rispetto.

La speranza è che il progetto abbia un’importante adesione per lanciare un forte messaggio volto a cambiare le cose ed a smuovere le coscienze.

Per promuovere il nostro Cilento dobbiamo innanzitutto amarlo, non restiamo indifferenti ed accogliamo quest’iniziativa da non perdere!

Chiunque fosse interessato a partecipare può rivolgersi ai referenti della zona più vicino al proprio territorio comunale, elencati giù di seguito.

Per Sapri: Raffaele 388 3279992, Igor 328 3204689;

Per Agropoli: Luca 388 6460219.

Per Torraca: Vincenza 347 6432024, Palma 393 9145162;

Per Tortorella: Valentina 380 1598271;

Per Novi Velia: Artur 329 1251605;

Per Stella Cilento: Vincenzo 345 4237327;

Per Pollica: Fernanda 331 8979246, Ilaria 349 1934684;

Per San Mauro Cilento: Giuseppe 339 8230517;

Per Montecorice: Fabio 333 5763699;

Per Castellabate: Andrea 347 5291489, Danilo 335 6312821;

Per Vallo Di Diano: Angelo 349 2306000, Luigi 339 6734798;

Per Padula: Francesco 331 7582887;

Per Albanella : Ivan 331 931 7361.

Maria Elena Mingione