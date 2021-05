“Il mare più bello”: Pollica presente anche nella guida 2021

POLLICA. Anche quest’anno il comune di Pollica, retto dal sindaco Stefano Pisani, sarà presente nella guida “Il mare più bello” elaborata da Legambiente e Touring Club. Il volume censisce le località italiane rinomate per la qualità dell’acqua e delle strutture ricettive, dando però particolare importanza anche alla presenza di un centro storico ben conservato e alle offerte enogastronomiche.

Il volume de “Il mare più bello” mette in fila oltre 100 comprensori tra marini e lacustri, ossia territori vasti che possono contenere anche più comuni. Una scelta dettata dal fatto che chi va in vacanza non si ferma al confine amministrativo, ma visita spesso un territorio più ampio optando per modalità di turismo itinerante.

Il comune di Pollica era presente sul volume anche nelle precedenti edizioni e vista l’importanza promozionale che lo stesso garantisce ci sarà, dunque, anche in questo 2021.