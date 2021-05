Sant’Arsenio, struttura di San Vito “fatiscente” chiesti interventi

SANT’ARSENIO. Subito interventi per la struttura di San Vito, “fatiscente e inadeguata” secondo quanto denuncia la Nursind. Il riferimento è al Sir (Struttura Intermedia Residenziale), gestita dall’Asl e data in comodato al Comune. Con una nota inviata ai vertici dell’Asl e alle altre autorità interessate, il sindacato ha chiesto interventi urgenti.

«Gli spazi interni della struttura in particolare di pernottamento (stanze degli ospiti) e di refettorio, versano in grave stato di degrado. In alcune camere, da difetti strutturali del tetto, filtra acqua e sussiste umido persistente al solaio; lo stesso nella stanza adibita al refettorio», si legge nella missiva.

Anche le condizioni dei bagni, stando a quanto denunciato «sono pessime: caloriferi arrugginiti, scoli mal funzionanti e copri sanitari rotti o inesistenti, impianto elettrico con fili e porta lampade divelti; neon non funzionanti, prese a muro senza placche protettive e con elevato rischio di elettrocuzione o folgorazione (a maggior ragione vista la presenza di ospiti con disabilità psichiche). Le finestre, in grave stato di degrado e usurate, sono prive di inferriate protettive e un pericolo per l’incolumità degli ospiti».

Di qui l’appello ad interventi presso il Sir di San Vitoe a un maggior controllo della struttura.