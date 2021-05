Nove positivi ad Agropoli, chiude la scuola Mozzillo

Sono 9 i casi positivi comunicati dall’Asl – Dipartimento di Prevenzione, ad Agropoli. Tra questi c’è anche un alunno frequentante la Scuola per l’Infanzia “Mozzillo”.

“Per questo motivo, in accordo con la dirigente scolastica, ho disposto tramite ordinanza, la sospensione delle attività didattiche in presenza per la giornata di domani, 13 maggio, al fine di permettere gli interventi di sanificazione”, spiega il sindaco Adamo Coppola.

Ci sono state anche 14 guarigioni. Il dato attuale di positivi scende quindi a 37 mentre sale a 357 quello dei guariti

Oggi sono stati somministrati 263 vaccini presso il Centro vaccinale Covid-19 “Città di Agropoli”