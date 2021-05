Mia Martini: 26 anni fa l’addio. A Rutino l’attesa di un concerto che non si tenne mai

Ventisei anni fa moriva a soli 47 anni Mia Martini. Era il 12 maggio del 1995 quando la cantante si spegneva per arresto cardiaco. Il suo corpo fu ritrovato nell’appartamento di Cardano del Campo, in provincia di Varese, dove si era appena trasferita, soltanto dopo 48 ore, il 14 maggio.

In quello stesso giorno Rutino festeggiava il suo patrono, San Michele Arcangelo. La sera si sarebbe dovuta esibire nella piazza del paese proprio l’artista calabrese. Eppure nel centro cilentano Mimì non arrivò mai.

Erano passate le 21 quando il pubblico iniziò a rumoreggiare per l’assenza dell’artista. All’improvviso uno degli organizzatori salì sul palco e diede l’annuncio: “Mia Martini questa sera non potrà essere con noi, ci è appena giunta la notizia che è il suo corpo è stato ritrovato privo di vita nella sua abitazione in provincia di Varese”.

Queste parole lasciarono sgomenta la popolazione rutinese e tantissime altre persone accorse nel comune collinare dell’Alto Cilento per ascoltare la sua voce.