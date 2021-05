Cilentana, limite di velocità troppo basso: diffida all’Anas

Ripristino del limite di velocità sulla Cilentana a 80 chilometri orari, inviata diffida all’Anas. L’iniziativa è dell’Associazione Noi Consumatori, presieduta dall’avvocato Giuseppe Russo. Da circa un anno il limite imposto sulla strada che collega Agropoli e Sapri è stato abbassato a 50 chilometri orari.

Ciò in considerazione di taluni lavori che sarebbe stato necessario eseguire per mettere in sicurezza l’importante arteria che attraversa il Cilento. Oggi i lavori sono terminati ma di fatto il limite resta invariato, determinando disagi e pericoli.

Limite di velocità sulla Cilenana: la richiesta

«Abbiamo comunicato ad ANAS che in caso di mancato riscontro positivo provvederemo a depositare ricorso presso il Tribunale di Vallo della Lucania», spiega l’avvocato Russo.

«Abbiamo fatto presente che il limite ad 80 km orari garantirebbe una maggiore sicurezza stradale – aggiunge Russo – e legittimerebbe la presenza di controlli elettronici in quanto l’infrazione scatterebbe ad 86 km orari e non paradossalmente a 56 km! La nostra diffida, infine, per conoscenza è stata anche inoltrata a Sua Eccellenza il Prefetto di Salerno».

Il presidente dell’associazione Noi Consumatori esprime anche rammarico per il silenzio della politica ma non è pronto a fare passi indietro e annuncia ricorso al Tribunale qualora non dovessero esserci riscontri da parte della società che gestisce l’arteria.