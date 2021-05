Agropoli: 90enne rimasta senza vaccino, in suo aiuto la Polizia Municipale

AGROPOLI. A novantanni non era stata ancora convocata per la vaccinazione, né risultava negli elenchi dell’Asl. Ad offrirle il necessario supporto sono stati gli uomini della Polizia Municipale di Agropoli, guidati dal comandante Sergio Cauceglia. Era stata una nipote, alcuni giorni fa, a contattare personalmente il comandante dei caschi bianchi per segnalare il caso e a chiedere aiuto su una condizione critica relativa alla sua novantenne nonna materna di cui non poteva occuparsi personalmente, considerata la sua lontananza dal comune di Agropoli.

L’anziana signora, nonostante l’età, probabilmente per un mero disguido burocratico, non era stata né inserita nell’elenco dei prenotati, né contattata per praticare il vaccino anti covid.

Il comandante Cauceglia si è subito attivato e grazie anche alla disponibilità del funzionario Asl, il dottore Meola, è stato possibile programmare l’inoculazione del vaccino per oggi pomeriggio alle 18 presso il centro vaccinale di viale Lombardia.

Alle 17.30, due agenti della polizia municipale del comune di Agropoli si sono recate al domicilio della signora e l’hanno accompagnata a bordo dell’auto di servizio presso il centro vaccinale dove è avvenuta la somministrazione del siero.

L’anziana signora è stata poi riaccompagnata a casa, dando rassicurazioni ai parenti residenti lontano da Agropoli.

La storia dell’anziana signora è stata particolarmente tragica in questa lunga epidemia perché ha subito la perdita della figlia e del giovane nipote, a causa del Covid 19.