12 maggio: 26 anni fa moriva Mia Martini

E’ il 132° giorno dell’anno, 19ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 233 giorni.

Santi del giorno

Santi Nereo e Achilleo (Martiri)

San Crispolto (Crispolito) e compagni (Martiri di Bettona)

San Modoaldo (Vescovo)

Etimologia

Nereo, il nome ha origine greca e significa ‘grande nuotatore’. Nereo festeggia l’onomastico il 12 maggio in ricordo di San Nèreo martire nel 306 a Tessalonica con i Santi Achilleo, Crazio, Flavia, durante l’impero di Traiano. Nereo fu il nome, nella mitologia, di un dio marino che ebbe 50 figlie, le Nereidi, ninfe del mare.

Proverbio del giorno

D’aprile piove per gli uomini e di maggio per le bestie.

Aforisma del giorno

Nei mutamenti di governo i poveri spesso non cambiano che il nome del padrone. (Fedro)

Accadde Oggi

1974 – Referendum abrogativo sul divorzio, vincono i no

Sei nato oggi?

I nati il 12 maggio hanno un non so che di birichino che li contraddistingue. La loro impertinenza in genere non è tale da metterli nei guai con le autorità, ma ciononostante essi sono conosciuti per i dispetti e le goliardiche burle che attuano sempre con uno strano bagliore negli occhi. Di solito sono abilissimi nel far scendere gli altri dai loro piedistalli: non sono mai tanto felici come quando si mettono a confutare opinioni e pretese che non condividono, usando l’ironia, e persino la derisione, con effetti devastanti. Possono sembrare duri o freddi e privi di emozioni; in realtà, gran parte della loro facciata di pietra non è che una barriera eretta contro le incursioni del mondo esterno. Questi individui sanno essere buoni amici, ma anche acerrimi nemici.

Celebrità nate in questo giorno

1907 – Katharine Hepburn

1700 – Luigi Vanvitelli

1928 – Burt Bacharach

Scomparsi oggi

1995 – Mia Martini