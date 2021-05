Turista tedesca di infortuna a Cala Bianca: soccorsa via mare

Quello che doveva essere un pomeriggio di relax per una coppia di giovani tedeschi in visita alla costa e alle insenature meravigliose di Cala Bianca a Marina di Camerota si stava trasformando per loro in una giornata da incubo.

I fatti questo pomeriggio: la coppia, in vacanza nel Cilento, aveva deciso appunto di fare una escursione a Cala Bianca. La ragazza, una 26enne, durante l’escursione si è pero procurata una forte distorsione alla caviglia, che di fatto aveva bloccato i due tedeschi sulla costa. Fortunatamente per loro, però, una guida escursionistica del posto si è trovata di passaggio ed ha notato fin da subito la difficoltà dei due giovani, con la ragazza in lacrime per il dolore e il giovane impaurito e preoccupato.

Subito la guida ha contattato il 112, con i Carabinieri che subito hanno inviato i soccorsi via mare – unico modo per raggiungere e portare in salvo la coppia – mediante la motovedetta della Capitaneria di Porto che ha portato i ragazzi sul porto affinando alle cure dei sanitari la giovane ragazza tedesca.

Fortunatamente dunque per i due stranieri – che hanno ringraziato tutte le persone che si sono presi cura di loro – solo tanta paura ed una caviglia in disordine.